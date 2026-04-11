◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝１１日、阪神競馬場ルールザウェイヴ（牝３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ロードカナロア）は１２時４分に阪神競馬場に到着。初めての長距離輸送を無事に終えた。土岐助手は「馬運車の中でも落ち着いていました。ここ最近はカイバを食べるようになっているので、今日の夜もしっかり食べてくれたら」と一安心した様子だった。昨年１２月２７日にデビュー勝