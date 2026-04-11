◆陸上金栗記念選抜陸上中長距離大会（１１日、熊本・えがお健康スタジアム）高校生男子５０００メートルＡ決勝で鹿児島工高の米永侑悟（３年）が１３分５５秒９６で全体トップだった。レース後は「今年の目標は１３分４０秒台。今季初の５０００メートルにしては、余裕を持って１３分台でゴールできたので、うれしいです」と笑顔を見せた。気温２４度と暑い中でのレース。序盤は確実に留学生の後ろについて展開し、残り８０