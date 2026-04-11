【モデルプレス＝2026/04/11】モデルで女優の田丸麻紀が4月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。冷蔵庫の中の余り物を活用した味噌汁を公開した。【写真】47歳2児の母モデル「栄養たっぷり」冷蔵庫の余り物活用した味噌汁公開◆田丸麻紀、冷蔵庫の中の余り物活用した味噌汁公開田丸は「冷蔵庫の中のあまったものをもりもり入れたお味噌汁」とコメントし、多種の具材が鍋の中にぎっしりと入った味噌汁を調理している様子を公