【モデルプレス＝2026/04/11】元AKB48でタレントの高橋みなみが、4月11日までに自身のInstagramストーリーズを更新。前日に仕込んだ昼食を公開した。【写真】34歳元AKB神「理想的な和の食卓」前日から仕込んだ料理◆高橋みなみ、前日から昼食の仕込み高橋は「明日起きてバタつきたくないのでお昼ご飯仕込み」と記し、夜のうちに肉と玉ねぎを煮込んだものを公開。翌日、仕込んだものに目玉焼きとトマトをそえたおかずとご飯、味噌汁