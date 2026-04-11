スマホを使う上でよく耳にする「スクショ」。今さら聞きづらいけれど、知っておくと、とっても便利な基本機能です。スクショを使いこなせば、見返したい情報をサッと保存できて、家族や友人との共有もぐっとスムーズに。今回は、スクリーンショットの撮り方から文字の書き込み方まで、わかりやすくご紹介します。スクリーンショットって何？スマホの画面を、そのまま写真のように写して保存できるのがスクリーンショット、通称「ス