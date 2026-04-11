【モデルプレス＝2026/04/11】モデルの西山茉希が4月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘2人への作り置きプレートを公開した。【写真】40歳2児のママモデル「器も素敵」娘たちへの作り置きプレート公開◆西山茉希、娘たちへの作り置きプレート公開西山は「＃出発前の作り置きプレート」とハッシュタグを添え、「始まりの週を終えた2人へお疲れ様飯」とコメント。ハンバーグ2個とピラフがカラフルなプレートに盛り付けられ