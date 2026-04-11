瀬戸内市の牛窓神社で、約300本のツツジが見頃を迎えています。 牛窓神社によりますと、40年ほど前から自然に咲くようになり、春の風物詩として毎年参拝客らを出迎えています。 訪れた人たちは瀬戸内の海と咲き誇るツツジとのコントラストを楽しんでいました。 12日に満開を迎え、15日ごろまで楽しめるということです。