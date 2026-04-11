アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議がまもなく始まります。これに先立ち、トランプ大統領は、ホルムズ海峡を近く開放すると強調したほか、交渉が決裂すれば、イランへの再攻撃も辞さない構えを示しました。トランプ大統領「イランは軍事的に敗北した。我々は海峡を開放する。イランの協力があってもなくてもだ。かなり早く進むだろう」トランプ大統領はホルムズ海峡についてこう述べたうえで、イランが通航料を取ることに