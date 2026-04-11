◇プロ野球セ・リーグ巨人ーヤクルト（4月11日、東京ドーム）巨人の先発はブライアン・マタ投手。外国人の登録人数の関係で、これまで2軍で調整していましたが、ハワード投手がアキレスけん炎で抹消されたため、1軍での登板は初めてとなります。受けるのはオープン戦で受けた経験のある山瀬慎之助選手となっています。また、7番ライトに平山功太選手。4月5日に支配下契約に切り替わったばかりで、これが本拠地での初スタメンとな