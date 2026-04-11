◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク 6-3 日本ハム(11日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムは首位ソフトバンクに本拠地で敗戦。ソフトバンク相手には開幕4連敗となりました。福岡での開幕3連戦に3連敗していた日本ハム。その後2位まで浮上し迎えた北海道での2連戦初戦は、1回裏に矢澤宏太選手が先頭打者ホームランを放つ最高の展開でスタートしました。先発の伊藤大海投手は1回&2回と得点圏にランナーを背負うも、無失点で