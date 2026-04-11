気象予報士の穂川果音さんが4月11日、自身のインスタグラムを更新。春を満喫した花見の様子を公開しました。【写真を見る】【 穂川果音 】満開の桜と菜の花に囲まれて「春爛漫がこんなに感じられる場所があるなんて〜」白いオフショルダーのワンピースを着た穂川さんは、咲き誇る桜と菜の花の前で団子を手に笑顔で撮影した画像を添えて「春爛漫がこんなに感じられる場所があるなんて〜」と投稿。 桜の前でうっとりとした表情