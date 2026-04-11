◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク 6-3 日本ハム(11日、エスコンフィールドHOKKAIDO)首位のソフトバンクはビジターでの日本ハム2連戦初戦に勝利しました。初回、先発の上沢直之投手が日本ハム先頭・矢澤宏太選手にソロを浴び、いきなりの先制点を献上。それでも2回以降は得点を許さず、スコアボードに0を並べます。この好投に打線も奮起。4回には柳田悠岐選手のレフトへの同点ソロで追いつくと、続く6回には2つの四死球などで1ア