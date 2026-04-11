NGT48が11日、「スプリングコンサート2026」昼公演を新潟テルサで行った。昼公演では、4月29日の卒業公演で芸能界を引退するキャプテン藤崎未夢（25）の後任に、3期生の杉本萌（20）が選出されたことがステージで発表された。あわせてグループ初の副キャプテンに北村優羽（21）が就任した。新キャプテン杉本は少し瞳をうるませながら「任せていただくからには、自分なりに精いっぱい務める覚悟はできています。キャプテンとして