◇パ・リーグ日本ハム3―6ソフトバンク（2026年4月11日エスコンF）日本ハムは先発の伊藤大海投手（28）が2発を浴びるなど6回途中6失点で今季初黒星を喫した。初回に矢沢の先頭打者アーチで先制したが、4回に伊藤が柳田に同点ソロを浴び、6回は2四死球が絡んで無死満塁のピンチをつくると、牧原大の勝ち越し適時打、柳町には中犠飛、近藤にはダメ押しの3ランを許し、降板した。打線は5点を追う7回に1死満塁と反撃開始。