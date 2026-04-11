第2日、通算7アンダーで2位の安田祐香＝石坂GC富士フイルム・スタジオアリス女子第2日（11日・埼玉県石坂GC＝6580ヤード、パー72）5位から出たツアー1勝の呉佳晏（台湾）が68と伸ばし、通算8アンダーの136で単独首位に浮上した。昨年の大会を制した安田祐香やツアー初優勝を狙う吉田鈴、小林光希、皆吉愛寿香が1打差の2位で追う。トップでスタートした稲垣那奈子ら3選手が、通算6アンダーの6位。米ツアーを主戦場とする竹田麗