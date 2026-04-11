■MLBアストロズ 6ー9 マリナーズ（日本時間11日、T-モバイル・パーク）アストロズの今井達也（27）が敵地でのマリナーズ戦に今季3度目の先発登板。しかし1回と持たず、37球を投げ1安打5四死球、暴投も絡みわずか1アウトのみの3失点で降板した。今井は「こっちへ来て初めて（マウンドが）硬いと思ったのが第一印象だったのと、そこにうまくアジャストできなかったのもあります」と振り返り、「これだけ寒い時に投げるのは、なか