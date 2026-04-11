◇パ・リーグソフトバンク6―3日本ハム（2026年4月11日エスコンF）ソフトバンク・上沢直之投手（32）が7回2失点で古巣・日本ハム相手に今季初勝利。この白星で史上23人目の12球団勝利を達成した。初回先頭の矢沢にいきなり右越えソロを浴びた。それでもすぐに立ち直る。カーブ、フォークと抜群の制球力を武器に日本ハム強力打線を抑え込んだ。7回には1死満塁のピンチから清宮幸の二塁内野安打で2点目を失ったが、な