お笑いコンビ、ハライチ岩井勇気（39）澤部佑（39）が11日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。2人のキャラクターについて明かした。藤本美貴が「岩井さんってどういう人なんですか？」と聞くと、岩井は「俺の方が澤部さんより全然社交的だと思います」と答えた。藤本は「えー、そうなんだ。なんかキャラクター的には澤部さんの方が…。（岩井が）陰と（澤部が）陽みたいなイメージ」と反応した。すると