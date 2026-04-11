「戦争と子ども」をテーマにした企画展が新潟市の美術館で始まりました。新潟市美術館で始まった「戦争と子どもたち」。日中戦争の開戦から終戦後までの間に制作された絵画や当時の教科書など１３０点が並びます。戦時中に描かれた作品では総力戦を支える一員として、終戦後には焼け野原からの復興の象徴として子どもたちの姿が表現されています。〈訪れた人は〉「戦争の悲惨さ、自分たちで一生懸命頑張っている子どもの強さ