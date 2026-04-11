能や狂言を演じる「能楽師」。約１３０人が佐渡に集まり、観客たちを幽玄の世界へいざないました。軽快な舞を披露する「能楽師」。佐渡市で８日開かれたのは能文化の継承と発展を目指す催しです。全国各地で上演するなか、４回目となることしは古くから能が盛んな佐渡が会場に選ばれました。流派を越えて１２８人の能楽師が集まり、島内にある１０か所の舞台で能や狂言を披露しました。〈観客〉「能の舞台がすごく喜んでいる感じで