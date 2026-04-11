【J1百年構想リーグ WEST第10節】(ノエスタ)神戸 3-2(前半1-1)名古屋<得点者>[神]酒井高徳(27分)、佐々木大樹(68分)、武藤嘉紀(81分)[名]木村勇大(29分)、森島司(52分)<警告>[神]山川哲史(77分)[名]高嶺朋樹(18分)主審:谷本涼└ピッチに救急車が入るアクシデントで試合は90+23分に終了…神戸が名古屋との打ち合いを制して4連勝