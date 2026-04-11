[4.11 J1百年構想リーグWEST第10節 神戸 3-2 名古屋 ノエスタ]J1百年構想リーグWEST第10節が11日に開催され、首位ヴィッセル神戸はホームで3位名古屋グランパスに3-2で勝利した。逆転、再逆転となる激しい一戦を制し、今季最長を更新する4連勝。名古屋は2試合ぶりの黒星を喫し、連勝を逃した。先にスコアを動かしたのは神戸。前半27分、ペナルティエリア左のFW永戸勝也が中央へパスを出し、FW佐々木大樹がファーへ流す。フリー