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【J1百年構想リーグ EAST第10節】(Gスタ)町田 1-0(前半0-0)柏<得点者>[町]ナ・サンホ(75分)主審:上村篤史└サウジ集中開催ACLE控える町田が柏の連勝止める、高卒ルーキー徳村楓大の起点からナ・サンホが決勝点