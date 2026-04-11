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【J1百年構想リーグ EAST第10節】(日産ス)横浜FM 1-3(前半0-1)FC東京<得点者>[横]加藤蓮(74分)[F]佐藤恵允(45分)、マルセロ・ヒアン(64分)、オウンゴール(78分)<警告>[F]室屋成(49分)、小泉慶(82分)主審:福島孝一郎└FC東京、2試合消化多いものの首位・鹿島に勝ち点並ぶ!! 横浜FMは2試合連続3失点で2連敗