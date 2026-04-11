[4.11 J1百年構想リーグEAST第10節 横浜FM 1-3 FC東京 日産ス]J1百年構想リーグEASTは11日、各地で第10節を開催した。FC東京は横浜F・マリノスに3-1で勝利し、2試合消化が多いものの首位の鹿島アントラーズと勝ち点で並んだ。横浜FMは前半12分、FW谷村海那を起点とした攻撃からMF天野純がペナルティエリア中央より左足を振り抜くも枠の右。同14分には天野の絶妙なロングフィードで完全に最終ラインの背後を取ったMFジョルディ