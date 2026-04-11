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【J1百年構想リーグ WEST第10節】(ベススタ)福岡 1-0(前半0-0)長崎<得点者>[福]見木友哉(62分)<警告>[長]新井一耀(1分)、進藤亮佑(53分)観衆:13,935人主審:上田益也└立て直した福岡が7連敗からの3連勝!! 見木友哉のミドル弾で長崎撃破