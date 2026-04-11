【J1百年構想リーグ WEST第10節】(Eピース)広島 1-1(PK5-4)清水<得点者>[広]木下康介(74分)[清]オ・セフン(71分)<警告>[広]中島洋太朗(85分)主審:小屋幸栄└大迫敬介がPK止めた!連敗もストップ! またも判定に苦しんだ広島、PK戦で清水に勝利