[4.11 J1百年構想第10節 広島 1-1(PK5-4) 清水 Eピース]J1百年構想リーグWESTは11日、第10節を各地で行い、サンフレッチェ広島と清水エスパルスが対戦した。清水はFWオ・セフンの得点ランキングトップタイ6点目となるゴールで先制したが、広島もFW木下康介のゴールで同点。PK戦で決着がつけられ、GK大迫敬介が1本止めた広島が勝利し、連敗を4で止めた。試合は開始直後から激しい攻防が続いた。まずは前半3分、清水はオ・セフン