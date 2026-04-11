【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第10節】(長良川)岐阜 1-2(前半1-1)藤枝<得点者>[岐]北龍磨(4分)[藤]真鍋隼虎(41分)、矢村健(90分+7)<警告>[岐]甲斐健太郎(90分+6)[藤]松木駿之介(22分)、鈴木翔太(27分)主審:田邉裕樹