【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第10節】(花園)FC大阪 1-2(前半0-0)富山<得点者>[F]美馬和也(67分)[富]小川慶治朗(57分)、キム・テウォン(86分)<警告>[F]久保吏久斗(68分)主審:本多文哉