[4.11 J1百年構想第10節 福岡 1-0 長崎 ベススタ]J1百年構想リーグWESTは11日、第10節を行い、アビスパ福岡がV・ファーレン長崎を1-0で破った。7連敗(PK戦を含む)から脱出した前々節・G大阪戦(△2-2、PK14-13)、今季初の90分勝利を飾った前節・広島戦(○1-0)に続く今季初の3連勝を果たした。最初のチャンスは福岡。前半23分、DF辻岡佑真のタックルからカウンターを仕掛け、右への展開からDF橋本悠が斜めのパスを差し込むと、MF