【その他の画像・動画等を元記事で観る】 手越祐也が、4月12日放送の『世界の果てまでイッテQ！』に出演。手越が『イッテQ！』のスタジオに登場するのは、実に約6年ぶりとなる。 ■お祭り魂の意志を繋ぐ者として、宮川大輔から指名された手越祐也 ある日、宮川大輔が19年背負ってきたお祭りに対する“想い”を打ち明けた。 「二代目やないですけど、お祭り男に誰かなってほしい」 「祭り魂を受け継いでくれるのはアイツし