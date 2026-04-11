10日（日本時間11日）に本拠地ドジャースタジアムでレンジャーズと対戦したドジャース。9回にマックス・マンシー内野手のソロ本塁打が飛び出し、8－7でサヨナラ勝ちを収めた。先発したタイラー・グラスノー投手は、6回5安打4失点とピリッとしなかったが、地元メディア『ドジャース・ネーション』は、サイ・ヤング賞候補のダークホースに挙げた。 ■ゲー