11日、熊本地震からまもなく10年。航空自衛隊の専門飛行チーム「ブルーインパルス」が熊本の空を舞い、復興へのエールを送りました。 一糸乱れぬ隊形で、青空に純白のスモークを鮮やかに描く6機の機体。宮城県の松島基地に所属する「ブルーインパルス」が、熊本地震から10年の節目に合わせ、展示飛行を実施しました。披露されたのは復興への願いが込められた不死鳥を模った隊形、「フェニックスロ&