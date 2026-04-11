1回阪神2死、森下が左越えに先制本塁打を放つ＝バンテリンドーム主軸の一発攻勢で阪神が大勝。一回に森下が3戦連続本塁打となるソロを放ち、二回は大山が1号ソロ。佐藤輝が七、九回と2打席連発で突き放した。伊原は6回1失点で2勝目。中日は大野が4回4失点、仲地も3回3失点と乱れた。