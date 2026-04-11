アイドルグループ「iLiFE!」のメンバーが、オーディションに参加する候補生たちの態度に苦言を呈し、現場に緊張感が走る場面があった。【映像】メンバーの一喝で候補生に緊張が走る場面「私（i）と貴方（!）で作るアイドル（i）ライフ（LiFE）」をコンセプトに活動する「iLiFE!」。現サポートメンバー・恋星はるかが担当するメンバーカラー“ピンク”を担う新メンバー1人を発掘するプロジェクト「Project i」が始動し、その