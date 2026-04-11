10日に離婚を発表した女優の川栄李奈（31）が11日、自身のインスタグラムを更新。近況を報告した。川栄は「マネージャーさんとお出かけした日美味しいもの食べてたくさん歩いて健康です」とつづり、ミニスカートにブーツを合わせたコーディネートの近影や、スイーツの写真を投稿。「今日も頑張ろう」と記した。川栄は10日、俳優の廣瀬智紀とそれぞれのインスタグラムやファンクラブサイトを通じて離婚を発表。今後につ