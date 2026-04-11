イランとの交渉のため、パキスタンに到着した米国のバンス副大統領/Jacquelyn Martin/AFP/Pool/Getty Images（CNN）米国のバンス副大統領が、週末に予定されているイランとの交渉のため、パキスタンのイスラマバードに到着した。報道陣の取材映像で明らかになった。バンス氏は、パキスタン軍のアシム・ムニール司令官、モハマド・イシャク・ダル外相、そして在イスラマバード米国大使館のナタリー・ベイカー臨時代理大使の出迎えを