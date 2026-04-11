昨年１０月５日の京都１２Ｒで落馬負傷し、長期の離脱を余儀なくされた川須栄彦騎手（３４）＝栗東・フリー＝が１１日、調教騎乗に復帰した。この日は２５年かしわ記念などをともに制したシャマル（牡８歳、栗東・松下）に騎乗した。左鎖骨開放骨折、肋骨の骨折、落馬の衝撃による肺出血を６回の手術によって乗り越え、３月３日に退院。「たくさんのサポートがあって、体の状態は上がってきています。知らない馬よりも、シャマ