お笑いコンビ、ハライチ澤部佑（39）が11日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。立会い出産について語った。澤部が子どもの出産には「みんな立ち会ってます」と明かすと、同じく3子の父、庄司智春は「うちと一緒だ。3人目はうちは家族全員で立ち会って。子どもたちも一緒に」と話した。すると澤部は「うちもそうです。うちわ作って、頑張れみたいな」と言い、庄司が「それやればよかったね」と反応した。