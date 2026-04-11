4月10日、モデル・タレントの藤田ニコルが自身のXを更新し、4月25日、26日に千葉・幕張メッセで開催される「ニコニコ超会議2026」内で、完全プロデュースを手がけた「PARLOR NICOLE」を出展すると報告した。若い世代から支持を集める藤田が、パチンコをテーマにしたブースを展開することに注目が集まっている。投稿では《監修したオリジナルグッズもゲットしに行ってね。最新のパチンコ・パチスロ機の試打体験もできちゃうよ》