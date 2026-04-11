女子プロレス「スターダム」１１日の後楽園大会で、ワールド王者・上谷沙弥（２９）が玖麗さやか（２５）との前哨戦で苦杯をなめた。極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の上谷は２６日の横浜アリーナ大会で、「コズミック・エンジェルズ（ＣＡ）」の玖麗とのＶ１０戦を控える。負けたらＣＡは解散となる。この日は１４人タッグマッチでヘイトの小波、刀羅ナツコ、琉悪夏、吏南、稲葉あずさ、フキゲンです★と組み、ＣＡ