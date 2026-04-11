日本ハム戦で今季2号プロ野球・ソフトバンクの柳田悠岐外野手が11日、日本ハム戦（エスコンフィールド）で今季2号ソロを放った。37歳の衰えないパワーが、視聴者に衝撃を与えていた。1点を追う4回、相手先発・伊藤の149キロ速球をとらえた。打球は左翼ポール際へ。高々と舞い上がり、そのままフェンスを越えた。逆方向へのパワーを見せつける豪快弾。ベンチにはやや“ドン引き”する味方も。小久保監督は思わず笑みが漏れ、北