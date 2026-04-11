◆陸上金栗記念選抜陸上中長距離大会（１１日、熊本・えがお健康スタジアム）男子１５００メートルのタイムレースＡ決勝は森田佳祐（スバル）が３分４０秒１５で１着だった。３月に駒大を卒業した佐藤圭汰（京都陸協）は３分４３秒１９で１２着に終わり「自分一人で練習してきて、あまり質の高い練習ができていなかった。思った以上に体が動かなかった。本当にいろいろな課題が出たレース」と淡々と振り返った。今回は４年ぶ