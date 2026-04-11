◆陸上金栗記念選抜陸上中長距離大会（１１日、熊本・えがお健康スタジアム）男子１５００メートルのタイムレースＡ決勝は森田佳祐（スバル）が３分４０秒１５で１着だった。早大ルーキーの新妻遼己（はるき、１年）は３分４５秒５２の１７着に終わり「３分４０秒前後は狙いたかったですが、全然届かないタイム。最低限の走りもできなかったので、よりスピードの質を高めていかないといけない」と冷静に振り返った。今月５日