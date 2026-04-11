◆２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第１戦「岡山ＧＴ３００キロレース」（１１日、岡山国際サーキット＝１周３・７０３キロ）シーズン開幕戦となる第１戦の公式予選が岡山国際サーキットで行われ、ＧＴ３００クラスでは７７７号車の「Ｄステーション」（藤井誠暢、チャーリー・ファグ組）がポールポジションを獲得した。＊＊＊圧巻の強さを見せつけてのポールポジションに、Ｑ２を担当した藤井誠暢は「練習走行で