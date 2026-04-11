J1特別大会地域リーグラウンド第10節の試合中に発生ヴィッセル神戸は4月11日、ノエビアスタジアム神戸で行われたJ1特別大会地域リーグラウンド第10節の名古屋グランパス戦で味方同士で衝突するアクシデントが発生した。DFマテウス・トゥーレルが負傷し、救急車で搬送された。アクシデントは後半44分に発生した。神戸の守備の要であるトゥーレルが、味方GKの前川黛也と激しく衝突。ピッチ上での治療が行われたが、プレー続行は