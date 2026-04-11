５日、タイ・レムチャバン港に向け出航準備中の貨物船「港宏瑞福」。（洋浦＝新華社配信）【新華社海口4月11日】中国海南省の洋浦港からこのほど、アスファルト専用コンテナ20個を積んだ貨物船「港宏瑞福」が出航し、タイのレムチャバン港へ向かった。海南自由貿易港で初のアスファルト専用コンテナ直行航路となる。出航前には海事局職員が、船舶の耐航性やタンク型コンテナの固縛、温度管理装置の作動、危険物の申告などの状