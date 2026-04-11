〈ピエール瀧の自宅のタンスに放尿、放送中「満面の笑み」で突然ティッシュを持って…90年代、伝説のラジオ番組で電気グルーヴ・石野卓球が見せた“まさかの奇行”「今だったら番組終わりますよ」〉から続く電気グルーヴを中心に90年代サブカル全盛期を描いた一冊『オールナイトロング』（双葉社）。その著者・椎名基樹さんと、同時代を生き、『凡夫 寺島知裕。』（清談社Publico）で狂騒の時代を別の角度から記録した作家