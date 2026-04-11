〈「あの頃、9月の終わりは寒かった」ドラクエや日本シリーズに行列ができて、コインシャワーがあった時代…渦中で生き抜いた当事者2人が“90年代サブカルの熱狂”を今語り直す理由〉から続く90年代サブカルの墓標ともいえる『オールナイトロング』（双葉社）と、時代を狂喜させた“鬼畜系”サブカル雑誌の現場を回顧する『凡夫 寺島知裕。』（清談社Publico）。それぞれの著者である椎名基樹さんと樋口毅宏さんが、電気グルーヴ